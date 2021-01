Hier zeigt sich die brachiale Urkraft einer Lawine

Am Kapuche Gletschersee (2546 m) in Nepal beobachten mehrere Outdoor-Urlauber einen massiven Lawinenabgang. Was zunächst wie eine weiße Wolke ausschaut, entpuppt sich als riesige Staublawine. Diese Bilder zeigen die brachiale Urkraft einer Lawine. Wenn Sie einen Lawinenabgang beobachten, rufen sie die Notrufnummer 112.