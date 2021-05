Hier ziehen tausende Rochen ins wärmere Wasser Floridas

Vor der Küste Floridas sind derzeit unzählige Kuhnasenrochen unterwegs. Die Tiere gleiten nahe am Strand in Richtung wärmeres Wasser des Golfstromes. Kuhnasenrochen sind trotz ihres giftigen Stachels am Ende des Schwanzes für Menschen völlig ungefährlich.