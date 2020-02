Horn und Posaune hebt des Schülers Laune

Eigentlich war es ein spontanes Vorhaben zur musikalischen Untermalung eines Sportevents, doch schließlich entwickelte sich daraus ein südtirol-weit einzigartiges Schulprojekt: In der Musikkapelle des Bozner Realgymnasiums beteiligen sich in Summe an die 50 Schülerinnen und Schüler, dabei sind vom Horn bis zur Klarinette, Querflöte und Posaune so gut wie alle Register besetzt. Es handelt sich durchwegs um hervorragende Musiker, die entweder in den örtlichen Musikkapelle mitwirken oder auch am Konservatorium studieren. Geleitet wird die Schul-Musikkapelle vom Religionslehrer und Deutschordenspriester Olaf Wurm, der in seiner Zeit als Kooperator auch Kapellmeister der Musikkapelle Sarnthein war. Neben dem Spaß und musikalischen Höhenflügen entfaltet die Schüler-Kapelle natürlich auch ihre Wirkung in der Schulgemeinschaft.