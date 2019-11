„Ich genieße die Abenteuer, die das Leben zu bieten hat“

Schauspieler Samuel Koch ist für eine Lesung und 2 Theatervorstellungen in der Hauptrolle des Judas in Lot Vekemans Stück Judas nach Südtirol gekommen. Seit seinem furchtbaren Unfall vor 9 Jahren bei „Wetten dass “ ist im Leben des jungen Mannes einiges passiert. Im STOL-Interview spricht er am Mittwoch über die schwierige Zeit kurz nach dem schrecklichen Unfall, über den harten, schmerzhaften Kampf zurück ins Leben, Suizidgedanken, über Mut, über Werteverschiebung und Verrücktheit, er schwärmt über seine Liebe Sarah und seine große Leidenschaft, das Theaterspielen.