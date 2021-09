Im Auftrag ihrer Majestät: William und Kate bei Bond-Premiere

Großes Schaulaufen am Mittwochabend in London bei der Welt-Premiere des neuen James-Bond-Films „No Time To Die“ (Keine Zeit zu sterben). Neben Bond-Darsteller Daniel Craig, der zum letzten Mal den legendären Geheimagenten spielte, zeigte sich auch Musikerin Billie Eilish, die den Titelsong beisteuerte. Überstrahlt wurde alles vom Auftritt der Royals: Sowohl Prinz Charles und dessen Frau Camilla, als auch Prinz William und Herzogin Kate ließen sich den 25. Film aus der der James-Bond-Reihe nicht entgehen.