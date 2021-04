Impfmarathon in Südtirol: Über 8.000 Dosen in 4 Tagen verimpft

Der Impfmarathon in Südtirol geht weiter. Allein in den vergangenen 4 Tagen wurden über 8.000 Dosen verimpft: Das gesamte Wochenende waren alle 18 Impfzentren im Land geöffnet. Landesrat Thomas Widmann und Landeshauptmann Arno Kompatscher waren am Sonntag im Impfzentrum in der Messehalle in Bozen, um sich vor Ort von Koordinator Luca Armanaschi über den Stand der Dinge informieren zu lassen. Auch STOL hat sich vor Ort das Voranschreiten der Impfkampagne angesehen.