Impfung mit Knalleffekt

Der Impfbus tourt weiter durch Südtirol, am Mittwoch hat er unter anderem in Kuppelwies im Ultental Halt gemacht. Dort gab es für die Impfenden neben dem Piks auch was für Aug und Ohr: Krankenschwester Angelika Paris ließ zur Freude aller Anwesenden gekonnt die „Goaßl schnölln“.