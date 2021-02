Initiative: „Sichtbare Unsichtbarkeit“ – Den Künstlern das Wort

In dieser einjährigen Corona-Krise beschäftigten sich die Medien und die Politik vorwiegend mit den gesundheitlichen oder wirtschaftlichen Konsequenzen der Pandemie, lassen dabei allzu gerne das Thema Kultur außen vor. Schlagwort der Stunde ist das Unwort systemrelevant, was die Kultur nicht zu sein scheint, keine Lobby setzte sich für sie ein. Nun gibt es in Südtirol endlich die Vereinigung „Performing Artists Association South Tyrol – PERFAS“, zu der fast 500 Künstler aus allen Sparten und allen 3 Landessprachen gehören, die sich um deren Belange kümmern will. Die Redaktion Kultur legt seit immer großen Wert darauf, dass Kultur gegenüber anderen gesellschaftlichen Bereichen nicht stiefmütterlich behandelt wird und bietet ab heute allen Kulturschaffenden auf der Kultur-Seite im Tagblatt „Dolomiten“ und auf STOL die Möglichkeit, über diese Zeiten des Umbruchs zu sprechen. Den Anfang macht Peter Schorn. Mail an: [email protected]