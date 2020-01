Landeshauptmann Arno Kompatscher über die Klanginstallation PARLANDO

Die Klanginstallation PARLANDO war am Samstagabend im Südtiroler Landtag ausgestellt: Die britischen Künstlerin Emma Smith hat zusammen mit Psychologen, Phonetikern, Neurowissenschaftlern, Psycholinguisten sechs universelle Laute identifiziert, zu denen sich Menschen unabhängig von ihrer Sprache und Kultur hingezogen fühlen. Aus diesen Lauten, die zwischenmenschliche Beziehungen entstehen lassen, erarbeitete Smith eine Partitur, die Gespräche von Menschen unterschiedlicher Sprachgruppen in Musik verwandelt. Diese interaktive Klanginstallation war am Samstagabend im Südtiroler Landtag zu bewundern.