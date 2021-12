„Ja für immer“: Das musikalische Ehegelübde der Sophie Rabanser

Im Mai präsentierte sich die Eisacktalerin Sophie Rabanser mit ihrem 1. Song „So ist meine Welt“ der Öffentlichkeit. Nun folgt ihr 2. Werk: „Ja für immer“ ist „ein Ehegelübde in musikalischer Form ist“, so Rabanser. Produziert wurde der Song von Chris Kaufmann und das dazugehörige Musikvideo haben 99tales gedreht. Das Video wurde im Kloster Neustift in der Stiftskirche gefilmt, in welcher sich die Eltern von Sophie Rabanser vor 30 Jahren das Ja-Wort gegeben haben. Einige Ausschnitte des Hochzeitsfilmes sind im Musikvideo zu sehen.