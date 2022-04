„Joe der Film“: Das sagt Thomas Hochkofler

Die beiden bekannten Südtiroler Schauspieler Thomas Hochkofler und Lukas Lobis haben am Mittwoch bei Oberrauch Zitt unter den Bozner Lauben ein ganz besonderes Filmprojekt vorgestellt: den ersten Südtiroler Comedy-Film mit dem Titel „Joe der Film“. Das Konzept steht, die Dreharbeiten beginnen bereits am 2. Mai, eine Vielzahl an bekannten Südtirolern werden mitwirken. Thomas Hochkofler erläutert im Kurz-Interview das Konzept.