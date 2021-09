Kalifornien: Fliegender Fisch stiehlt Delfinen die Show

Erstens kommt es anders, und zweitens als man denkt – das wusste schon Wilhelm Busch in seiner Bildergesichte "Plisch und Plum" aus dem Jahre 1882. In der Santa Monica Bucht in Kalifornien stand Anfang September Delfine schauen auf dem Programm – die Besucher hatten auch schon das Handy griffbereit. Doch dann kam ein Fliegender Fisch aus dem Wasser – und stahl den Delfinen für kurze Zeit die Show.