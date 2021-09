Kanarische Inseln: Lavastrom zerstört Dutzende Häuser

Auf der Insel La Palma ist am Sonntag der Vulkan am Gebirgszug Cumbre Vieja ausgebrochen. Lavaströme bahnen sich ihren Weg ins Meer und haben bereits rund 100 Häuser zerstört, so die örtlichen Behörden. 5000 Anwohner wurden evakuiert. Die glühende Lava legt pro Stunde rund 700 Meter zurück.