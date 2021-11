Kinder- und Jugendanwaltschaft: Das sind ihre Aufgaben

Was macht die Kinder- und Jugendanwaltschaft eigentlich? Ein Kurzvideo, das gemeinsam mit einem jungen Filmteam produziert wurde, erklärt die Aufgabenfelder und zeigt verschiedene Situationen, in denen die Kinder- und Jugendanwaltschaft für Jugendliche beratend und unterstützend da ist, wie bei familiärer Gewalt, bei Schwierigkeiten in der Schule oder bei Mobbing.