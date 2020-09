Klimagipfel in Wien: Schwarzenegger per Liveschaltung

Der Austrian World Summit startete am Donnerstagvormittag in der Spanischen Hofreitschule. Aufgrund der Coronapandemie wurde die Klimaschutzkonferenz adaptiert und ging in ihrer vierten Ausgabe als Mischung aus analogen und virtuellen Beiträgen über die Bühne. Arnold Schwarzenegger war aus diesem Grund ebenfalls nicht in Wien und seine Rede als Gastgeber wurde per Liveschaltung eingespielt.