Kronplatz: 2 Paragleiter in der Luft zusammengeprallt und abgestürzt

Zu einem schweren Freizeitunfall ist es am Dienstag am Kronplatz gekommen. 2 Personen wurden dabei verletzt. 2 deutsche Paragleiter sind in der Luft zusammengestoßen und anschließend in steiles waldiges Gelände abgestürzt, wo sie in den Baumwipfeln hängen blieben. Der alarmierte Notarzthubschrauber Pelikan 2 flog umgehend zur Unfallstelle, um die Verunfallten mittels Seilwinde zu bergen.