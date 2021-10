Kunstprojekt: Südtirols Jugend und Corona

Platz für Gedanken, Gefühle, Wünsche, Bedenken, Wut und Hoffnung. Auf kreative Art drücken Jugendliche aus Südtirol im Rahmen des Kunstprojektes „ Corona - Verändert mich?! Verändert uns?!“ das aus, was sie rund um das Thema Corona bewegt und beschäftigt. Einblicke in die Aktion und die einzelnen Kunstwerke gibt es in diesem von Manfred Feichter erstellten Kurzfilm.