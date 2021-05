Das ist die längste Fußgängerbrücke der Welt

Diese Brücke ist nichts für schwache Nerven. In Portugal ist die längste Fußgängerbrücke der Welt für Besucher freigegeben worden. Nach 3 Jahren Bauzeit wird am Sonntag in Arouca die 516 Meter lange Hängebrücke offiziell eröffnet. Vorab durften die Einwohner des Ortes die Brücke begehen. Der bisherige Rekordhalter war die 494 Meter lange Charles Kuonen Hängebrücke in der Schweiz.