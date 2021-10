Lana: Anhänger umgekippt - Verzögerungen im Abendverkehr

Am frühen Montagabend ist es in der Greiter-Kurve am Friegeleberg in Lana zu einem Unfall gekommen: Ein Traktor hatte mit seinem Anhänger kurz vor 18 Uhr die Mauer gestreift, woraufhin der mit Großkisten beladene Anhänger seitlich umkippte und liegenblieb. Die Freiwillige Feuerwehr von Lana rückte aus, um die Unfallstelle zu sichern und die Kisten und das Ladegut, darunter Kastanien, zu bergen. Die Straße wurde zeitweise ganz oder auch einspurig gesperrt, nach etwa einer Stunde konnte sie wieder für den Verkehr freigegeben werden.