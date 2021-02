Landeshauptmann Kompatscher kündigt 500-Millionen-Euro-Hilfspaket an

Die Landesregierung hat sich am Mittwoch mit den Corona-Soforthilfen befasst. In groben Zügen sieht das Hilfspaket 500 Millionen Euro für Arbeitnehmer, Arbeitgeber, Selbständige, Unternehmer und Familien vor, kündigte Landeshauptmann Kompatscher nach der Sitzung der Landesregierung an.