Lebensretter Samuel: 17-Jähriger rettet Jugendlichen vor Ertrinken

Was für ein junger Held: Der 17-jährige Samuel Lageder aus Lana hat kürzlich einem anderen Jugendlichen am Lago di Lamar im Trentino das Leben gerettet. Ein Mann, der seine beiden Töchter am Strand filmte, hielt die spektakuläre Rettungsaktion zufällig auf Video fest. Aufnahmen: privat