Lebensziel erreicht: P. Markus Mur OT in Lana zum Priester geweiht

Diözesanbischof Ivo Muser hat am Dienstag, am Fest der Apostel Petrus und Paulus, P. Markus Mur OT in der Heilig-Kreuz-Kirche in Lana zum Priester geweiht. STOL war mit einem Kamerateam mit dabei und hat mit dem Neupriester über seine Berufung gesprochen.