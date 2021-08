„Live is Life“ - OPUS bringt Kalterns Seebühne zum Beben

Die österreichische Band OPUS ist vor allem für ihren Hit „Live is Life“ weltbekannt. Dieses Lied, und natürlich viele weitere, haben sie am Dienstag auf der Seebühne in Kaltern zum Besten gegeben. STOL hat die Musiker zum Interview getroffen und erfahren wie sie zum ihrem Welt-Hit stehen und was sie von jungen Künstlern wie Billie Eilish halten