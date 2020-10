Liverpool: Party-Bus statt Diskothek

Wegen der Corona-Pandemie haben Diskotheken und Clubs derzeit einen schweren Stand. In Liverpool boomt daher der Party-Bus „RideandRave“. Am Doppeldeckerbus machen DJs Musik, dahinter fährt das Partyvolk mit Fahrrad, Roller oder Motorrad. So funktioniert Party in der Stadt des englischen Fußballmeisters.