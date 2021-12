Lkw-Unfall auf der A22: Mann lebensgefährlich verletzt

Ein folgenschwerer Unfall hat sich am Dienstagvormittag auf der A22 bei Trens ereignet. Kurz nach 9.30 Uhr kam es auf der Nordspur zwischen der Raststätte Trens und der Mautstelle von Sterzing bei einem Stauende zum Auffahrunfall zweier Lastwagen. Der Lenker des hinteren Lkw, ein Mann aus Osteuropa, blieb mit lebensgefährlichen Verletzungen in der Fahrerkabine eingeklemmt und musste von den Wehrleuten mit hydraulischen Rettungsgeräten befreit werden. Die Bergungsaktion dauerte rund eine Stunde an. Nach der Erstversorgung wurde er mit dem Notarzthubschrauber ins Bozner Krankenhaus geflogen. Der Fahrer und die Beifahrerin des vorderen Lkw wurden zur Abklärung ins Krankenhaus gebracht.