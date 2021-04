Lok-Remise muss dem BBT weichen

In dieser Woche ist in Sachen Rettung der Lokomotiven-Remise von Franzensfeste ein 2. Schritt erfolgt. Im Zuge des bevorstehenden pfleglichen Rückbaus der Lokomotiven-Halle am BBT-Südportal des Bahnhofs Franzensfeste hat die Feuerwehr eine Probe einer Strebe des Fachwerkdachs entnommen. Das Teil wird nun metallurgisch Untersucht. Im Einsatz standen die Feuerwehren von Franzensfeste, Neustift und Vahrn.