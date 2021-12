Magisch: Das war die totale Sonnenfinsternis in der Antarktis

Am Samstag gab es die einzige Sonnenfinsternis im Jahr 2021 zu beobachten – allerdings nur am „Ende der Welt“. Über der Antarktis standen Erde, Mond und Sonne in einer Linie, wobei sich der Mond zwischen Erde und Sonne schob. Die Weltraumbehörde NASA hat dieses Zeitraffervideo von der Sonnenfinsternis im Westen der Antarktis veröffentlicht.