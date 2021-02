Martin Perkmann ist "Für dich da"

In diesem neuen Song hören wir Martin Perkmann auf eine Art und Weise, wie wir ihn in all den Jahren noch nie gehört haben: „Ich habe mich dazu entschlossen die Strophen nicht zu singen, sondern zu sprechen. So kommen die Bilder im Songtext noch besser zur Geltung. Außerdem macht es mir jedes Mal unglaublich viel Spaß neue Facetten zu erkunden und in meine Songs einfließen zu lassen“, sagt der Musiker aus Bozen zu seiner neuen Single, die am Donnerstag Premiere feiert.