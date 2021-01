Fliegende Fäuste mitten in Meran

Schreie, Schläge, Schnaps und schockierte Passanten: Verstörendes Gewaltszenario im Herzen von Meran und das nicht etwa mitten in der Nacht, sondern am frühen Montagabend. Junge Männer waren aneinander geraten und für 2 endete die tätliche Auseinandersetzung in der Meraner Notaufnahme.