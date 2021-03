Mit 107 Jahren: Dorfältese von Isernia geimpft

In Isernia in der Region Molise ist am Donnerstag Giuseppina Muccillo geimpft worden. Mit 107 Jahren ist sie die älteste Bewohnerin der Stadt. Obwohl die Frau noch recht rüstig ist, wurde ihr der Impfstoff in der Wohnung verabreicht.