Mit 120 Kilo Sprengstoff: Diese Autobahnbrücke wird gesprengt

Die 500 Meter lange, 50 Jahre alte Brücke auf der A45 Rinsdorf in Nordrhein-Westfalen (Deutschland) gibt es nicht mehr. Am Sonntag um 11 Uhr wurden die Ladungen gezündet und die marode Brücke brach zusammen. Die Teilstücke stürzten 70 Meter in die Tiefe.