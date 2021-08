Mord in Bruneck: Das sagt der Anwalt der Eltern des Opfers

In der Nacht auf den 28. Juli ist in Bruneck der 30-jährige Maxim Zanella in seiner Wohnung niedergestochen worden. Wenig später hatte der 23-jährige Oskar Kozlowski aus Polen den Mord gestanden, er wurde festgenommen. Ermittelt wird auch gegen 4 weitere Personen, die Kontakt zu Kozlowski hatten. Am Montag wurde von der Staatsanwaltschaft der Sachverständige für die Auswertung der Mobiltelefone und der Laptops des Opfers und des Täters nominiert. Dabei hat Giancarlo Massaro, der Rechtsanwalt der Eltern des Opfers, über den aktuellen Stand der Dinge informiert.