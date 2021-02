Mordalarm in Wien-Favoriten - Mann erstach seine Frau

In Wien-Favoriten hat ein 52-jähriger Mann vermutlich nach einem Streit seine Ehefrau in der Wohnung erstochen. Er verständigte Streifenpolizisten und führte sie in die Wohnung. Dort fanden die Beamten eine stark blutende Frau ohne Bewusstsein auf und sie leisteten Erste Hilfe. Ohne Erfolg.