Mundschutz: „Noch Empfehlung, bald schon Pflicht“

„Wir haben zunächst eine Empfehlung ausgestellt, diese wird aber in den kommenden Tagen zur Pflicht. Wir wollten den Menschen die Zeit geben, sich an den Mundschutz zu gewöhnen, bevor man mit dem Strafen beginnt“, erklärte Landeshauptmann Arno Kompatscher am Samstag.