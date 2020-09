Mure aus Schlamm und Wasser verlegt Vinschger Staatsstraße am Reschenpass

Die heftigen Regenfälle in der Nacht auf Freitag haben eine Schlammmure am Reschenpass ausgelöst, die sich zwischen St. Valentin auf der Haide und Graun über die Vinschger Staatsstraße ausbreitete. Diese musste vollständig für den Verkehr gesperrt werden. Bis in den Nachmittag waren die Einsatzkräfte mit den Aufräumarbeiten beschäftigt.