Nach Jahrhundertsturm „Vaia“: Straße am Karersee im neuen Glanz

Ende Oktober 2018 wütete der Jahrhundertsturm „Vaia“ über Südtirol, 1,5 Millionen Kubikmeter Schadholz sind entstanden. Im Zuge der Sanierungsarbeiten wurden 2 Millionen Bäumchen gepflanzt. Schwer getroffen wurde u.a. das Gebiet am Karersee, dort wurde auch die Straße in Mitleidenschaft gezogen. Am Donnerstag wurden die abgeschlossenen Sanierungsarbeiten offiziell vorgestellt.