Nach Leichenfund: Freunde des Toten fordern Aufklärung

In Bozen spitzt sich die Lage zu: Nachdem am Freitagmorgen in einer Tiefgarage die Leiche eines 26-jährigen Mannes aus Gambia gefunden wurde, fordern die Freunde des Toten Gerechtigkeit. Sie vermuten, dass der Mann ermordet wurde. Deswegen sind sie vom Landhaus zur Quästur gezogen. Die Polizei stand im Großeinsatz.