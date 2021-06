Nach Verurteilung: Alt-Landeshauptmann Durnwalder im exklusiven Interview

In der Causa Sonderfonds hat das Kassationsgericht in Rom die Haftstrafe von 2 Jahren und 6 Monaten für Alt-Landeshauptmann Luis Durnwalder bestätigt. Am Mittwoch ist damit auch ein jahrelanger Rechtsstreit zu Ende gegangen. In diesem Verfahren ist dem 79-Jährigen seine volksnahe, unbürokratische Art zum Verhängnis geworden. Für s+ hat sich Luis Durnwalder am Donnerstag im Garten seines Hauses Zeit für ausführliches Interview genommen.