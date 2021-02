Naturschauspiel Partschinser Wasserfall

Der Partschinser Wasserfall mit einer Fallhöhe von 97 Metern gilt als einer der schönsten im gesamten Alpenraum. In rund 100 Metern Höhe schießen die Wassermassen über eine freistehende Felswand hinaus und stürzen in das Tal hinab. Besonders eindrucksvoll ist der Wasserfall während der Schneeschmelze im Frühsommer, wenn bis zu 10.000 Liter Wasser pro Sekunde in die Tiefe donnern. Das schafft ein besonderes Mikroklima mit attestiertem Mehrwert für Gesundheit und Wohlbefinden. An sonnigen Tagen zwischen 10 und 12 Uhr glitzert der feine Sprühnebel in allen Regenbogenfarben.