Neapel: 2 junge Frauen auf offener Straße überfallen

Erschreckende Bilder einer Überwachungskamera eines Wohnhauses in Neapel. 2 junge Frauen spazieren am Gehsteig, als plötzlich ein Auto anhält. Der Fahrer springt aus dem Auto und überfällt die Frauen. Einen Tag später wurde der Räuber festgenommen – der Kommandant einer Carabinieristation in Neapel hatte den Überfall vom Fenster seiner Wohnung aus beobachtet.