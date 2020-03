Neuer Corona-Trakt in Bozen: "Ein paar Tage Luft"

Derzeit müssen 51 Covid-19 Patienten in Südtirol intensivmedizinisch betreut werden, über 200 sind zusätzlich auf den Normalstationen untergebracht. Um eine höhere Betten-Kapazitäten zu schaffen, ist am Donnerstag ein Teil des neuen Krankenhaustraktes in Bozen in Betrieb genommen worden. Sanitätslandesrat Thomas Widmann und der Primar der Notfallmedizin, Marc Kaufmann, im Interview.