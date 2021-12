Neuer Straßenstützpunkt in Stegen ist bald fertiggestellt

Der neue Stützpunkt des Straßendiensts Pustertal in Stegen bei Bruneck steht kurz vor der Fertigstellung. Auf dem Straßenstützpunkt an der Straße nach Pfalzen wurden die Gerätehalle, die Lagerhalle und der Gemeinschaftsraum komplett neu gebaut. Im Zuge der Arbeiten wurde auch eine neue Einfahrt angelegt. Die neue Halle an der Westseite des Stützpunkts beherbergt Garagen für zehn Lastkraftwagen. Quelle Videomaterial: Land Südtirol/Gnews