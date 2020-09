Neuschnee im Oktober

Zum Herbstbeginn wird es trüb, kühler und nass. Am heutigen Freitag kündigen sich nicht nur heftige Gewitter mit Sturm und Hagel an, sondern sogar erste Schneefälle. Pünktlich zum Saisonsstart fällt am Schnalstaler Gletscher schon reichlich Neuschnee.