Österreich: Mann erschießt Ex-Freundin und deren Mutter

Ein Beziehungsstreit hat in der Nacht auf Donnerstag in Wals-Siezenheim (Flachgau) tödlich geendet. Ein 51-Jähriger hat dabei offenbar seine ehemalige Lebensgefährtin (50) und deren Mutter (76) erschossen. Danach ist der Mann mit dem Auto geflüchtet. Er nahm noch in der Nacht selbst über Notruf mit der Polizei Kontakt auf. In den Morgenstunden wurde er in Abersee am Wolfgangsee von der Polizei festgenommen, teilte die Landespolizeidirektion in einer Aussendung mit.