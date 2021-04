Panik im Supermarkt: Riesiger Waran plündert Regale

In Nakhon Pathom unweit der Thailändischen Hauptstadt Bangkok ist ein riesiger Waran in einen kleinen Supermarkt eingedrungen. Angestellte des Ladens filmten das knapp 2 Meter lange Reptil, das später von Spezialisten eingefangen wurde. Vermutlich ist das Tier auf der Suche nach Nahrung über die Kanalisation in das Geschäft eingedrungen. Warane sind sehr angriffslustig und können auch für Menschen gefährlich werden.