Panik in Salento: Badegäste flüchten vor Windhose

Die Naturgewalten sind unberechenbar. Das mussten auch Urlauber am Dienstag in Salento, Apulien, am eigenen Leib erfahren. Sie wurden am Strand von einer Windhose überrascht. Liegestühle und Schirme wurden durch die Luft gewirbelt. Die Menschen, darunter auch Eltern mit ihren Kindern, rannten panisch davon, um sich in Sicherheit zu bringen. 5 Menschen wurden leicht verletzt.