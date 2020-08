Pinzger: "Sind mit Buchungen recht zufrieden"

Einem eher schwachen Juni ist ein zufriedenstellender Juli gefolgt, fasst HGV-Präsident Manfred Pinzger die aktuelle Lage im Tourismus in Südtirol zusammen. Und appelliert erneut an die Verantwortung aller, die im Gastgewerbe tätig sind: "Wir müssen uns an die Covid-Vorgaben halten."