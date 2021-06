Premiere: Das 1. Herz-Jesu-Schwimmen in der Etsch

Originelle Idee der Wasserrettung Bozen am Herz-Jesu-Sonntag. Mit Fackeln in der Hand sind die Wasserretter in der Etsch rund 6 Kilometer von Terlan bis nach Sigmundskron geschwommen. Die Premiere ist geglückt – das Herz-Jesu-Schwimmen soll künftig jedes Jahr stattfinden und zu einer Tradition werden.