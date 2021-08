Feuerwehrbewerbe: Jede Sekunde zählt, nicht nur im Ernstfall

Am Samstag fanden in Natz die Qualifikationsbewerbe der Jugendfeuerwehren und der aktiven Bewerbsgruppen für die nächstjährige Feuerwehrolympiade in Slowenien statt. STOL war vor Ort und sprach mit Bruno Zöschg, dem Vorsitzenden des Fachausschusses für Bewerbe und Sport.