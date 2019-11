„Recht auf Gesundheit überwiegt“

In Sachen Impfpflicht bleibt die Landesregierung kohärent: Bei Nichtbeachtung der Vorgaben verfällt die Einschreibung in den Kindergarten. In diesem Sinne wurden 2 Aufsichtsbeschwerden von 2 Familien aus Bozen bzw. Seis abgewiesen. „Wir gehen den eingeschlagenen Weg weiter mit dem Ziel, Gesundheit zu schützen und Leben zu retten“, erklärte in diesem Zusammenhang Landeshauptmann Arno Kompatscher.